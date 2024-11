Con il Black Friday il Mouse Bluetooth Logitech lo paghi meno della metà (-58%)

Continuano le super offerte del Black Friday su Amazon con promozioni ottime per rendere più efficiente la tua postazione di lavoro! Oggi, ad esempio, puoi portare a casa il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S a soli 49 euro con uno sconto assurdo del 58%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfittane il prima possibile, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S è un gadget tech di ultimissima generazione che è in grado di ottimizzare la tua postazione di studio o di lavoro.

Innanzitutto si contraddistingue per il suo funzionamento iper-preciso: sfruttando il tracciamento Darkfield High Precision ti offre sempre un controllo impeccabile su qualsiasi tipologia di superfice, anche quelle di vetro, con un massimo di 4.000 DPI.

Un’altra funzionalità importante è la modalità Logitech Flow attraverso la quale è possibile controllare facilmente fino a tre computer solo con questo mouse, e quindi copiare e incollare testo, immagini e file in pochissimi secondi da un dispositivo all’altro.

Inoltre il gadget in offertona vanta la specifica di scorrimento laterale adattivo alla velocità: ciò vuol dire che potrai scorrere le pagine Web in modo più semplice e veloce con lo scroller che si adatta a velocità e movimento laterale semplicemente con la pressione del pollice.

L’autonomia non è da meno: basterà collegarlo al computer ed in soli tre minuti avrai l’alimentazione sufficiente per un’intera giornata di utilizzo.

Oggi il Mouse Bluetooth Logitech MX Master 2S è disponibile su Amazon a soli 49 euro con uno sconto assurdo del 58%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma approfittane il prima possibile, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.