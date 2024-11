Con il Black Friday il tablet Lenovo di ultimissima generazione è super scontato

Il Black Friday è qui e puoi approfittarne per rinnovare i tuoi dispositivi tech con articoli top di gamma a prezzi minimi! Se sei alla ricerca di un tablet nuovo, prova il Lenovo Tab M11: oggi è disponibile su Amazon a soli 159 euro con un super sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Lenovo Tab M11: specifiche tecniche e funzionalità

Il Lenovo Tab M11 è un piccolo gioiellino della tecnologia perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzitutto, con l’innovativo Android 13 hai a disposizione tutte le funzionalità più recenti e in più potrai approfittare di due anni di sicurezza e continui aggiornamenti per avere sempre accesso all’ultimissima versione del sistema operativo.

Questo modello vanta il processore MediaTek Helio G88 che offre prestazioni elevate in tutti i settori, oltre ad una durata della batteria affidabile che si estende ad oltre 24 ore per affrontare le tue giornate più intense senza rallentamenti.

Allo stesso tempo, il tablet è dotato di uno straordinario display IPS da 11 pollici con risoluzione FullHD+ WUXGA e luminosità di 400nits che garantiscono una visualizzazione ottimale con colori sempre brillanti e particolari minuziosi. Inoltre ha uno spessore di soli 7,55 mm e un peso record di appena 465 grammi quindi risulta essere leggerissimo e trasportabile ovunque.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.