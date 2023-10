Con il Conto Deposito di Illimity ottieni tassi fino al 5,75%

La nuova promozione di Illimity Bank, la banca italiana con sede a Milano e quotata in Borsa, offre tassi fino al 5,75% per i clienti Premium che apriranno un conto deposito a 36 mesi non svincolabile. Se ad esempi depositi una somma di denaro pari a 10.000 euro, a fine vincolo quei soldi diventeranno 11.276 euro, grazie ai 1.276 euro di interessi netti guadagnati in 3 anni. Per beneficiare dell’offerta, tutto quello che devi fare è aprire un Conto Premium su questa pagina.

Conto Deposito Illimity Bank con tassi fino al 5,75%

Per ottenere un conto deposito con tassi fino al 5,75% è necessario aprire Conto Premium di Illimity Bank. Sono diversi i vantaggi legati al conto: ad esempio la giacenza su conto corrente remunerata al 2,50% fino al 31 dicembre 2024, l’azzeramento dell’imposta di bolla (di cui si fa carico Illimity fino a 34,20 euro), nonché una carta di credito e di debito gratuita su richiesta.

Puoi scegliere fino a 7 linee di deposito non svincolabili. Ecco i tassi associati a ciascuna di esse:

6 mesi: 1,50%

12 mesi: 3,50%

18 mesi: 3,75%

24 mesi: 4,50%

36 mesi: 5,75%

48 mesi: 5,75%

60 mesi: 5,75%

Questi invece sono i tassi se scegli di aprire una linea di deposito svincolabile:

6 mesi: 1,00%

12 mesi: 2,50%

18 mesi: 2,75%

24 mesi: 3,50%

36 mesi: 5,00%

48 mesi: 5,00%

60 mesi: 5,00%

L’offerta attuale sul conto deposito di Illimity è la migliore disponibile nel panorama bancario italiano per far crescere i propri risparmi con tassi d’interesse fuori mercato.

Apri Conto Premium di Illimity Bank per ottenere interessi fino al 5,75 euro sui tuoi risparmi. La promozione scade il prossimo 30 ottobre.

