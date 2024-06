Con iOS 18 l'ora è sempre visibile, anche con l'iPhone completamente scarico

Conosciamo nel dettaglio tutte le novità di iOS 18 dopo il recente WWDC 2024 della scorsa settimana, ma nonostante tutto ogni giorno qualche curioso scopre feature non comunicate, come per la torcia, in sede di Keynote. Oggi tocca ad una aggiunta decisamente utile per tutti coloro che non indossano un orologio e che tengono sotto controllo lo scorrere del tempo col telefono.

Questa scoperta non può non venire da Reddit: l’utente ant_t99 lo ha scoperto casualmente una volta rimasto a secco. Quando la batteria è scarica iPhone aggiornato ad iOS 18 mostrerà sempre l’ora. Ovviamente questa feature è visibile sullo smartphone di ant_t99 in quanto è eleggibile per la versione developer dell’OS. iOS 18 arriverà in versione beta a luglio, mentre per tutti gli utenti a settembre, in occasione del lancio di iPhone 16.

Questa feature fa il paio con quelle, ben più utili ovviamente, di poter trovare un iPhone perso e rubato anche se scarico e inviare e ricevere SMS in zone senza campo usando la connessione satellitare, ampliando la funzione SOS Emergenza presente dal 2022. Anche quando iPhone non può funzionare, gli ingegneri Apple sono riusciti a renderlo utile. Sapere che ore sono è importante, mandare una richiesta d’aiuto lo è certamente di più e può fare la differenza tra la vita e la morte.