iOS 18: anche la torcia ha diverse funzioni nuove

Apple è nota per la sua straordinaria attenzione ai dettagli e una funzione semplice ma importante dell’iPhone non è stata lasciata indietro nel vero e proprio mare di aggiunte di iOS 18. Sino ad oggi si poteva semplicemente accendere e spegnere la torcia elettrica con un interruttore on/off sulla schermata di blocco e scegliere tra quattro livelli di luminosità attraverso il Centro di controllo. Nulla di più. Adesso invece con l’arrivo iOS 18 verranno incluse nuove funzionalità (personalizzazione è anche qui la parola d’ordine) ben integrate con la Dynamic Island.

Il test, effettuato dai ragazzi di 9to5Mac, ha visto utilizzare un iPhone 15 Pro. Accesa la torcia, è possibile con uno slider orizzontale scegliere la grandezza del cono di luce tra settaggi, largo, medio e stretto. Mentre uno slider verticale ci da la possibilità di scegliere l’intensità della luce con circa 6-7 livelli, ben di più dei 4 presenti in iOS17. Anche qui nulla di particolarmente rivoluzionario che cambia il modo di utilizzare il telefono, ma senza dubbio è una feature in più che testimonia come a Cupertino, se mai ce ne fosse ancora bisogna, siano attenta nel dare più possibilità di scelta al proprio utente in modo facile ed immediato, non dietro a menù e sotto menù vari.

Questa è solo una delle tante feature presenti in iOS 18. Durante la WWDC 2024 sono stati presentati tutti i nuovi OS dei dispositivi Apple, e anche al nuova, potentissima intelligenza artificiale di Cupertino, chiamata Apple Intelligence.