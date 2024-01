Con questa CASSA avrai un audio STRAORDINARIO ovunque andrai: approfitta dello SCONTO!

Sonos Move è uno Smart Speaker da Outdoor, alimentato a batteria per l’ascolto della musica ovunque ti trovi, a casa o all’aperto essendo anche impermeabile. Con assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant integrati, colore nero. Leggero e facilmente trasportabile. Oggi puoi prenderlo con il 27% di sconto, quindi lo paghi solo 328,99 euro!

Sonos Move Speaker: le caratteristiche

Ottieni un suono brillante ovunque con move, resistente alle intemperie e alle cadute; controlla lo speaker con la tua voce, tramite l’app sonos e apple airplay 2 quando sei a casa, oppure in streaming via bluetooth quando il wifi non è disponibile. Sperimenta bassi sorprendentemente profondi, un suono ampio e l’equalizzazione automatica trueplay che bilancia il suono in base a dove ti trovi e a cosa stai ascoltando. Google Assistant e Amazon Alexa sono integrati, quindi tramite wifi puoi riprodurre musica, controllare notizie, impostare sveglie, ottenere risposte alle tue domande e altro ancora, il tutto a mani libere.

Trasmetti in streaming tramite wifi e collega move al resto del tuo sistema sonos a casa; passa al bluetooth quando sei fuori casa e offline. Con un grado di protezione ip56, move resiste a umidità, pioggia, neve, polvere, salsedine, raggi uv, caldo e freddo estremi. I Dispositivi Alexa built-in ti permettono di connetterti istantaneamente con Alexa per riprodurre musica, controllare la tua casa intelligente, ricevere informazioni, news, meteo e molto altro grazie alla voce.

