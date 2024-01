Con questo filtro l'acqua del rubinetto sarà purificata! Prendilo ora in OFFERTA

BWT ha ideato questo Filtro per l’acqua Vida White da 2,6 l con 1 cartuccia filtrante in magnesio, per acqua potabile o utilizzabile in elettrodomestici come il ferro da stiro. Filtra calce, cloro, piombo e rame. Oggi puoi prenderlo a soli 7,90 euro grazie allo sconto del 56%!

BWT Filtro per l’acqua Vida White: le caratteristiche

Il filtro per l’acqua filtra e mineralizza l’acqua in modo rapido e affidabile. Protegge elettrodomestici come bollitori e ferri da stiro dai depositi di calcare. La tecnologia di filtraggio brevettata riduce il calcare e migliora il sapore dell’acqua. Il carbone attivo contenuto nella cartuccia filtra componenti sgradevoli come cloro e piombo. La cartuccia è molto più di un filtro per l’acqua convenzionale. Il magnesio riduce l’affaticamento, ti rende più resistente e supporta il metabolismo energetico.

Grazie al suo design sottile, il filtro dell’acqua si adatta a qualsiasi porta del frigorifero standard. La sostituzione del filtro dopo 4 settimane può essere facilmente regolata anche a mano grazie al contatore manuale. Utilizzando il filtro per l’acqua, puoi rinunciare alle bottiglie di plastica monouso e proteggere l’ambiente riducendo i rifiuti di plastica e trasportandoli.

