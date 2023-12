Con questo Monitor portatile in OFFERTA giochi ovunque ti trovi!

Intehill P15NA è un Monitor portatile, da 15,6 Pollici, risoluzione 1920×1080, FHD Schermo Opaco, con HDMI/Type-C/USB-C. Ideale per smartphone, laptop, PC, Mac, PS5, Xbox. Oggi lo paghi 89,99 euro, applicando con una semplice spunta un coupon da 10 euro. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Intehill Monitor portatile: le caratteristiche

Intehill Monitor P15NA è perfetto per studenti e lavoratori d’ufficio per l’intrattenimento e il gioco. Il suo rapporto di aspetto 16:9 si adatta perfettamente ai giochi e ai contenuti video. Con una dimensione di 15,6 pollici e una risoluzione di 1080P, la chiarezza è più che sufficiente. Se siete utenti professionali con esigenze di luminosità e colore elevate, questo monitor potrebbe non essere adatto. Si consiglia di prendere in considerazione altri modelli Intehill. E’ dotato di interfacce USB Type-C e mini HDMI, che lo rendono un display versatile per computer e console di gioco. Può anche fungere da schermo esteso se collegato a computer portatili con funzionalità Type-C. Plug and play su Windows e macOS, senza necessità di driver aggiuntivi.

Il guscio in lega di alluminio CNC del P15NA con finitura anodizzata è durevole, resistente ai colori e termicamente efficiente. Il monitor può essere sostenuto dalla custodia in dotazione, da una penna attraverso il foro circolare nell’angolo in basso a sinistra o fissato tramite i fori di montaggio VESA. Sono disponibili altoparlanti integrati, jack per cuffie e opzioni audio esterne. Con un peso di soli 1,2 kg con il folio magnetico si adatta facilmente a borse per laptop, zaini e valigie. Rispetto ai tradizionali monitor desktop di grandi dimensioni, occupa meno spazio sulla scrivania ed è più comodo da riporre e trasportare. Il monitor consuma 5-10 W e può essere alimentato da computer portatili o power bank, eliminando le restrizioni relative alla posizione delle prese di corrente. Il monitor viene fornito con una garanzia di un anno e supporto post-vendita.

