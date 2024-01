Con questo videocitofono in OFFERTA vedi chi è e parli tutto comodamente a distanza!

Xtu ha ideato questo videocitofono wifi 1080p hd con campanello, senza fili, da esterno, con telecamera e suoneria, alimentato a batteria. Utilissimo rilevamento movimento pir, audio bidirezionale, certificato ip66 impermeabile. Oggi puoi prenderlo a soli 62,99 euro grazie a sconto 15% + coupon 5€ applicabile con una semplice spunta!

Xtu videocitofono: le caratteristiche

Risoluzione HD 1080P & Visione Notturna PIR: offre una risoluzione di 1920*1080 e luce a infrarossi per una visione nitida anche al buio. Con un campo visivo di 120 gradi, potrai monitorare la tua casa in modo completo. Il campanello supporta solo Wi-Fi 2.4g. Grazie al sensore PIR integrato, rileva in modo sensibile i movimenti del corpo umano e invia avvisi in tempo reale e notifiche push. Con microfono e altoparlante integrati, consente conversazioni bidirezionali con ospiti e sconosciuti familiari. Scegli tra tre impostazioni di cambio voce.(non compatibile con Alexa). Anche se sei in viaggio o in viaggio d’affari, puoi utilizzare da remoto il video campanello esterno tramite l’APP mobile.

Monitora il livello della batteria tramite l’app del telefono e ricevi campanelli in stanze diverse grazie al video campanello senza fili . Il citofono senza fili contiene una batteria da 4800 mAh che non ha bisogno di essere ricaricata frequentemente e non è influenzata dalla presa, rendendo l’installazione più comoda. Utilizza la scheda Micro SD (non inclusa, supporta fino a 128 GB). Offriamo anche una prova gratuita di archiviazione cloud di 7 giorni (opzionale) per una sicurezza extra davanti alla tua casa. Con il livello IP65 impermeabile e un’eccellente resistenza alla temperatura (da -20 ℃ a 50 ℃), questo campanello senza fili può essere utilizzato in molte condizioni meteorologiche avverse.

