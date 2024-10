Connetti più di 60 dispositivi con il Router TP-Link in offerta speciale

La connessione a casa spesso a casa si interrompe o rallenta? Allora ti presentiamo la soluzione più adatta a te! Si tratta del Router TP-Link Archer MR550, oggi disponibile su Amazon a soli 109 euro con uno sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Router TP-Link Archer MR550: linea internet sempre stabile e veloce

Il Router TP-Link Archer MR550 è un gadget tech versatilissimo che permette di avere una linea Wi-Fi stabile e performante in grado di connettere fino a 64 dispositivi come smartphone, PC, tablet, smart TV e molto altro ancora.

Dal punto di vista tecnico, questo modello riesce ad aggregare fino a 2 bande LTE per raggiungere velocità di connessione in download fino a 300Mbps. In più è dotato di due antenne LTE che amplificano il segnale e sono anche smontabili quindi assicurano la massima comodità di trasporto. Volendo è possibile abbinare al router anche un’antenna LTE esterna per migliorare la ricezione del segnale 4G in luoghi isolati.

Con la sua potenza, il router permette di svolgere qualsiasi attività quotidiana come la lettura delle email, la connessione di dispositivi smart come telecamere e lampadine Wi-Fi, lo streaming di video HD e le sessioni di gaming online.

La modalità di installazione è più semplice che mai sfruttando l’interfaccia web o l’app Tether per configurarlo e metterlo in azione in modo veloce ed intuitivo.

