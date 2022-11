Conti online ed ecologia: come gestire il tuo denaro con impatto ambientale minimo?

A prima vista conti online ed ecologia potrebbero sembrare due mondi agli antipodi.

La sola energia impegnata per mantenere attivi i server infatti, ha un impatto ambientale non da poco. Nonostante ciò, esistono progetti che stanno cercando delle soluzioni eticamente corrette.

Flowe, per esempio, si dimostra una piattaforma che non si limita ai proclami, ma va ad agire con decisione per migliorare la condizione del nostro pianeta.

Non per niente Flowe Card, carta di debito abbinata al conto, è realizzata in legno. Alla richiesta di essa, viene piantato un albero in Guatemala per compensare la CO2 utilizzata per realizzare lo strumento di pagamento. Non solo: questo albero aiuta anche le famiglie locali per quanto concerne l’economia e l’alimentazione.

Flowe, come vedremo in seguito, è unica nel suo genere: tale piattaforma infatti abbina queste iniziative a condizioni che, anche economicamente, risultano a dir poco apprezzabili.

Con Flowe conti online ed ecologia non sono due mondi così separati

Flowe offre una pratica app mobile attraverso cui è possibile gestire sia il conto che la carta prepagata collegata allo stesso.

Questo, oltre alle classiche operazione di blocco della carta, impostazioni limiti di spesa e simili, permette all’utente di stimare la CO2 prodotta dalle spese effettuate con la Flowe Card. Si tratta di un ottimo modo per avere una concezione concreta dell’impatto delle nostre attività sul pianeta.

Non manca poi una sezione dell’app dedicata al benessere e al miglioramento personale, con una serie di consigli mirati che possono migliorare in maniera considerevole la vita dell’utente. Un sistema a badge e livelli, aggiunge un pizzico di divertimento a questo percorso di sviluppo, rendendo ancora più piacevole l’utilizzo dell’app legata al conto digitale.

Flowe dunque, si rivela qualcosa in più di un semplice conto online: grazie al messaggio che porta ai propri clienti, si tratta di un’iniziativa apprezzabile per valori ed ecosostenibilità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.