Conto a canone zero: l'offerta più vantaggiosa è di IBL Banca

Per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente c’è oggi la possibilità di puntare su ControCorrente di IBL Banca. Si tratta di un conto completo e flessibile, con tanti vantaggi per il cliente e la possibilità di azzerare le spese per il mantenimento e la gestione.

Chi sceglie ControCorrente e, in particolare, la sua versione Semplice può beneficiare di un canone mensile azzerabile semplicemente accreditando stipendio o pensione oppure mantenendo una giacenza di almeno 5.000 euro (in caso contrario il canone è di 2 euro al mese). Il canone è, in ogni caso, azzerato per un anno.

Da notare che il conto include la carta di debito, con 2 prelievi gratuiti ogni mese. In più, IBL Banca mette a disposizione interessi al 3,3% per il primo anno dall’apertura. Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile seguire la procedura online qui di seguito.

Conto corrente IBL Banca: la scelta giusta a zero spese

ControCorrente di IBL Banca è la soluzione giusta per ridurre i costi del conto corrente. Per tutti i nuovi clienti, infatti, il conto è disponibile a canone zero per un anno e facilmente azzerabile successivamente. C’è anche la carta di debito gratuita, con prelievi gratis (2 al mese).

La banca, inoltre, offre il 3,3% sulla liquidità del conto (fino a 50.000 euro) e consente l’accesso al conto deposito con interessi al 4%. Da notare che è anche possibile richiedere la carta di credito, con un canone annuo di 29,90 euro.

IBL Banca, quindi, propone un’offerta completa per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente. L’assenza di costi e la possibilità di personalizzazione permettono di poter sfruttare un conto corrente davvero vantaggioso, ricco di servizi e in grado di soddisfare appieno le esigenze dei risparmiatori.

Per richiedere l’apertura del conto basta seguire una semplice procedura online, accessibile tramite il link riportato qui di seguito.

