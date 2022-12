Conto Arancio: 2,50% di interessi sui conti vincolati a 12 mesi

I conti deposito sono un asset a cui, sempre più spesso, i risparmiatori fanno affidamento.

Mantenere grosse somme in banca infatti, è un modo per erodere lentamente il proprio capitale: i costi bancari e l’inflazione infatti, non vanno altro che ridurre, poco alla volta, il conto. Il tutto senza effettivi benefici.

Un conto con vincolo invece, offrendo interessi alquanto elevati, consente di contrastare l’inflazione e, in molti casi, anche di aumentare il proprio patrimonio.

In questo contesto, quanto offerto da Conto Corrente Arancio rappresenta la soluzione ideale. Si parla del 2,50% lordo in 12 mesi: una rendita alquanto interessante, per un periodo di vincolo tutto sommato piuttosto contenuta.

Per usufruire di queste condizioni è necessario aprire un conto entro il 13 dicembre, attivando lo stesso entro il 17 gennaio. Fatto ciò, è possibile vincolare la somma per poi ritirarla esattamente 12 mesi dopo.

Non solo conti vincolati: ecco tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio

Al di là di questa modalità di conto, quanto offerto dal servizio di ING ha molti aspetti apprezzabili.

Entro il 31 dicembre infatti, è possibile ottenere GRATIS per un anno una carta di credito Mastercard Gold collegata al conto.

Questa permette di personalizzare il PIN, di ricevere notifiche in tempo reale sulle spese oltre a garantire la compatibilità con sistemi di pagamento Apple Pay e Google Pay. Il conto, così come la carta, sono interamente gestibili attraverso app mobile.

Abbinando Conto Arancio con il modulo Zero Vincoli poi, è possibile ottenere ulteriori vantaggi, come prelievi di contanti gratis in Italia e in Europa oltre a un libretto degli assegni gratuito ogni anno.

Il tutto sempre considerando che, dietro questa piattaforma, vi è un istituto bancario solido come ING, che consente ai risparmiatori di dormire sonni tranquilli.

