Conto Arancio di ING: ricevi 5% lordo sulle somme vincolate per 1 anno

Far crescere i tuoi risparmi diventa ancora più semplice grazie a ING: coloro che aprono Conto Corrente Arancio e Conto Arancio online, ottengono un tasso del 5% lordo per 12 mesi sulle somme vincolate. Un ottimo metodo per massimizzare i tuoi guadagni e mantenere, al tempo stesso, la flessibilità di gestione dei tuoi fondi.

Accedere alla promozione è semplice, ti basterà:

Aprire Conto Corrente Arancio, selezionando anche Conto Arancio

Attiva i due conti entro l’11 maggio effettuando un primo bonifico

effettuando un primo bonifico Accredita lo stipendio entro il 31 agosto, per garantirti il 5% annuo lordo per il primo anno. In alternativa, ti basta versare almeno 1.000 euro ogni mese

Cosa offrono i due conti ING

L’offerta ING ti permette quindi di ottenere un tasso vantaggioso, fino a un massimo di 100 mila euro. Hai, inoltre, la libertà di mettere e togliere i soldi quando desideri, senza perdere gli interessi accumulati: utilizza il pratico calcolatore online per stimare i tuoi potenziali guadagni.

La combo Conto Corrente Arancio + Conto Arancio è una tra le soluzioni migliori per gestire i tuoi risparmi al meglio. Conto Corrente Arancio, infatti, ti permette di avere canone, prelievi e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche dopo se accrediti lo stipendio. Inoltre è 100% digitale e sicuro.

Conto Arancio, invece, offre zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura. Oltre alla disponibilità immediata dei tuoi fondi: puoi mettere e togliere i tuoi risparmi quando desideri. Naturalmente, accumulerai interessi (il 5% per il primo anno) sulle somme depositate.

Per approfittare di questa ottima promozione ING, assicurati di aprire i due conti entro l’11 maggio. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul tuo Conto Arancio alla fine dell’anno, oppure alla chiusura del conto.

