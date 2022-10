Operante esclusivamente online, ING Direct è una banca che offre ai propri clienti molti strumenti finanziari, come il conto corrente e il conto deposito “Conto Arancio”.

È proprio di quest’ultimo che parleremo, poiché ING ha attivato da qualche settimana una promozione molto interessante: il rendimento del 2,50% lordo sulle somme depositate e vincolate per 12 mesi.

Una promozione rivolta a tutti i risparmiatori che desiderano un guadagno garantito e privo di rischi per i propri capitali.

Naturalmente, per aderire è necessario aprire il Conto Corrente Arancio accedendo a questa pagina. Non sono previsti costi di apertura e gestione e neanche commissioni per l’eventuale chiusura del conto e per il trasferimento di somme in giacenza.

Promozione Conto Arancio, come aderire

Dicevamo che con Conto Arancio, o per meglio dire con Conto Deposito Arancio, si ottiene un tasso di rendimento lordo del 2,50% sulle somme vincolate per 12 mesi.

Basta soltanto aprire il classico conto corrente a canone zero e accreditare la pensione e lo stipendio. I prelievi di denaro contante sono totalmente gratuiti, così come i bonifici SEPA fino a 50.000 euro.

La promozione è valida soltanto se verrà attivato il Conto Corrente Arancio fino al 31 dicembre, quindi bisogna affrettarsi subito.

I clienti che decideranno di vincolare le proprie somme di denaro disporranno della massima flessibilità, poiché se si presenta la necessità di usufruire dei propri risparmi, potranno svincolare le somme quando vogliono.

Lo svincolo è a costo zero, però saranno costretti a rinunciare agli interessi maturati.

A poter accedere a questa promozione non sono soltanto i nuovi titolari di Conto Corrente Arancio, ma anche coloro che sono già clienti ING Direct prima della data di avvio della promozione e aprono il conto.

Questa soluzione è ottima perché flessibile, priva di costi e che si rivolge ai risparmiatori che stanno cercando un’alternativa valida e sicura per impiegare i propri capitali.

Il tasso di interesse è notevole visti i tempi che corrono ed è un reale e concreto aiuto per combattere efficacemente l’aumento inflazionario attuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.