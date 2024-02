Conto Banca Mediolanum: canone zero e interessi al 5% per 6 mesi

Banca Mediolanum rafforza la sua offerta: per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto, il conto corrente online dell’istituto milanese, c’è ora una promozione da non farsi sfuggire. Accreditando lo stipendio, infatti, è possibile ottenere interessi al 5% per 6 mesi, in modo da incrementare in misura significativa la propria liquidità, in sicurezza e in breve tempo.

Questa promozione si somma a tutti gli altri vantaggi di SelfyConto. Il conto corrente di Banca Mediolanum ha canone zero per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30. Da notare anche la carta di debito con prelievi gratis, i bonifici gratis e la possibilità di richiedere la carta di credito, con plafond di 1.500 euro e canone di 1 euro al mese.

Per richiedere l’apertura del conto basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum tramite il link qui di sotto.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tanti vantaggi e interessi al 5%

Andiamo a riepilogare tutte le caratteristiche di SelfyConto di Banca Mediolanum:

canone zero per 12 mesi , poi 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30

, poi 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30 interessi al 5% per 6 mesi andando ad accreditare lo stipendio sul conto corrente.

andando ad accreditare lo stipendio sul conto corrente. carta di debito gratuita

prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro bonifici gratis ; anche tutte le altre principali operazioni bancarie sono gratuite

; anche tutte le altre principali operazioni bancarie sono gratuite carta di credito richiedibile con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

richiedibile con un costo di e plafond di 1.500 euro possibilità di utilizzare tutti i principali wallet digitali

accesso al servizio SelfyCredit Instant per richiedere un prestito personale con condizioni agevolate, fino a un importo massimo di 20.000 euro, direttamente via app (con spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratis)

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum e sufficiente seguire la procedura online qui di sotto. L’apertura può essere completata anche tramite SPID.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.