Conto Corrente Arancio: zero spese e 100€ di Buono Amazon in regalo

È il momento di aprire Conto Corrente Arancio di ING. Il conto in questione, infatti, è la soluzione più interessante e vantaggiosa per i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto a zero spese che include la carta di debito e i bonifici gratis.

A disposizione degli utenti c’è il Modulo Zero Vincoli, attivabile come opzione, dal costo di 2 euro al mese ma gratis per i primi 12 mesi e azzerabile successivamente (basta accreditare stipendio o pensione oppure registrare entrate per almeno 1.000 euro).

Con questo modulo si ottengono anche i prelievi gratis in tutta l’area euro. Da notare, inoltre, che è possibile accedere anche al conto deposito con interessi al 4% per 12 mesi per incrementare il valore del proprio denaro senza rischi e senza costi.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, ci sono 100 euro di Buono Amazon in regalo. Per ottenere il bonus basta effettuare almeno 500 euro di spese con carta di debito entro il prossimo 31 gennaio 2024. La promozione lanciata da ING è valida solo per un breve periodi di tempo.

Tutti i dettagli sono disponibili tramite il sito ufficiale qui di sotto da cui è anche possibile completare l’apertura del conto.

Conto Corrente Arancio con 100 euro di Buono Amazon in regalo

Scegliere Conto Corrente Arancio garantisce, quindi, diversi vantaggi. Con questo conto, infatti, è possibile:

eliminare i costi fissi , grazie all’assenza di un canone mensile per il conto e la carta di debito

, grazie all’assenza di un canone mensile per il conto e la carta di debito beneficiare dei bonifici gratis e di una piena operatività online

e di una piena operatività online ottenere prelievi gratis con il Modulo Zero Vincoli il cui costo (2 euro al mese) è azzerabile

richiedere la carta di credito e una prepagata

e una interessi al 4% per 12 mesi con il conto deposito Conto Arancio

con il conto deposito Conto Arancio ottenere 100 euro di Buono Amazon semplicemente effettuando almeno 500 euro di spese

Per accedere alla promozione è sufficiente richiedere l’apertura del conto corrente tramite il sito ufficiale di IGN, accessibile dal link qui di sotto. La promozione con Buono Amazon incluso terminerà a breve.

