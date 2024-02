Conto corrente con Banca Mediolanum: interessi al 5% per 6 mesi e molto altro

Cambiare banca e aprire un nuovo conto corrente non è mai stato così conveniente: grazie alla nuova promozione di Banca Mediolanum, infatti, per tutti i risparmiatori italiani c’è la possibilità di accedere a un conto corrente ricco di vantaggi.

Si tratta di SelfyConto. Questo conto online ha un canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) ma sempre azzerato per i clienti Under 30. In più, il conto include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro oltre ai bonifici gratis.

Per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio, inoltre, Banca Mediolanum propone anche un tasso di interesse del 5% sulle somme vincolate a 6 mesi (con possibilità di svincolo senza perdita degli interessi maturati). In questo modo è possibile ottenere un guadagno netto di 184 euro per ogni 10.000 euro investiti.

Per completare l’apertura del conto basta accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta conveniente per aprire un nuovo conto

Con Banca Mediolanum è, quindi, possibile accedere a un conto corrente davvero vantaggioso. Tra le caratteristiche troviamo:

un canone azzerato per i primi 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per i clienti Under 30

per i primi 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per i clienti Under 30 una carta di debito gratuita e con prelievi gratis in area euro

in area euro bonifici gratis

la possibilità di richiedere la carta di credito , con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

, con un costo di la possibilità di sfruttare il servizio SelfyCredit Instant per richiedere un prestito personale con condizioni agevolate, fino a 20.000 euro, direttamente via app (con spese di istruttoria e imposta sostitutiva gratis)

Per tutti i nuovi clienti che richiedono SelfyConto, inoltre, ci sono interessi al 5% per 6 mesi. Basta accreditare lo stipendio per ottenere il bonus. La promozione consente di ottenere un guadagno netto di 184 euro ogni 10.000 euro depositati.

Per aprire il conto basta collegarsi al sito di Banca Mediolanum (è possibile completare l’apertura con SPID).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.