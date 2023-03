Conto corrente con interessi al 4%: la migliore offerta è di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente online a zero spese. La proposta dell’istituto milanese, però, aggiunge una vera e propria “chicca” in grado di rendere il conto ancora più conveniente.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono SelfyConto e impostano l’accredito dello stipendio, infatti, Banca Mediolanum mette a disposizione un tasso di interesse annuo lordo del 4% sui depositi vincolati a 6 mesi, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta, quindi, di una promo che consente di incrementare facilmente e senza rischi (il deposito è garantito fino a 100.000 euro) il valore della propria liquidità con i frutti dell’investimento che saranno riconosciuti in tempi brevi (appena 6 mesi). Per richiedere SelfyConto è possibile accedere al sito di Banca Mediolanum e seguire la procedura di registrazione, effettuabile anche tramite SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e interessi al 4% per il conto corrente online

Scegliere SelfyConto apre le porte a una lunga serie di vantaggi. Il conto corrente si caratterizza per:

canone azzerato per il primo anno e azzerabile successivamente (invece che 3,75 euro al mese); per i clienti Under 30 , invece, il canone è sempre azzerato

e azzerabile successivamente (invece che 3,75 euro al mese); per i clienti , invece, carta di debito inclusa e utilizzabile per pagamenti e prelievi senza commissioni

e utilizzabile per bonifici e altre operazioni bancarie eseguibili senza commissioni tramite il canale Home Banking della banca

e altre operazioni bancarie eseguibili tramite il canale Home Banking della banca carta di credito richiedibile a 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

Per chi richiede SelfyConto e accredita lo stipendio, in aggiunta, c’è la possibilità di accedere ad un tasso di interesse lordo annuo del 4% sui depositi vincolati a 6 mesi. Si tratta di un modo semplice e sicuro per incrementare il valore della propria liquidità. Grazie agli interessi al 4%, infatti, è possibile

ottenere 138 euro investendo 10.000 euro

investendo ottenere 1.380 euro investendo 100.000 euro

investendo ottenere 13.800 euro investendo 1.000.000 euro (limite massimo del deposito)

Per accedere all’offerta di Banca Mediolanum è possibile seguire una semplice procedura online, disponibile al link qui di sotto.

