Conto corrente per giovani: canone zero e tanti vantaggi con Crédit Agricole

Scegliere un conto corrente per giovani che sia davvero conveniente non è facile: con Next di Crédit Agricole, però, è ora possibile accedere a un conto per Under 35 che rappresenta l’opzione giusta per tutti gli utenti più giovani, studenti e lavoratori, grazie anche alla possibilità di abbinare i vantaggi di un conto online con il supporto e la solidità di una banca tradizionale.

Il conto Crédit Agricole per Under 35 prevede canone zero, eliminando qualsiasi costo di tenuta. Al conto è abbinata la carta di debito Crédit Agricole Visa a canone zero per 2 anni (poi 24 euro all’anno). Con la carta ci sono i prelievi gratis dagli ATM della banca oltre alla possibilità di utilizzare Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Anche i bonifici sono gratis.

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile dal link qui di sotto.

Conto Crédit Agricole è la soluzione giusta per i giovani Under 35

Con il conto Next di Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente completo, con canone zero e carta di debito Crédit Agricole Visa inclusa gratuitamente per due anni (poi 24 euro all’anno). Il conto consente di sfruttare un’operatività completa online ma con la possibilità di poter contare su di un consulente dedicato e, quindi, sul supporto della filiale Crédit Agricole scelta.

Il conto è riservato a Under 35 che possono beneficiare di bonifici gratis oltre che della possibilità di utilizzare i wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. I clienti che scelgono Crédit Agricole hanno la possibilità di accedere a tutti i servizi della banca, dalla carta di credito a tutti gli altri servizi finanziari proposti dall’istituto.

Per richiedere l’apertura del conto è disponibile il link qui di sotto.

