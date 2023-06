Conto corrente: zero spese e zero rinunce con Mediolanum

Banca Mediolanum è sempre più un punto di riferimento per i risparmiatori italiani alla ricerca di un nuovo conto corrente davvero conveniente. Con SelfyConto, infatti, è possibile accedere ad un conto corrente online in grado di abbinare un’operatività completa con la possibilità di sfruttare un servizio a zero spese.

La promozione in corso, infatti, permette di aprire SelfyConto con canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente beneficiando, nello stesso, di una carta di debito da utilizzare gratuitamente e della possibilità di effettuare tutte le principali operazioni bancarie senza commissioni.

Aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale e seguire una semplice procedura di sottoscrizione online (con autenticazione anche tramite SPID per velocizzare le pratiche). Tuttii dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Conto online a zero spese: ecco l’offerta di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum garantisce un conto corrente completo caratterizzato da:

canone azzerato per 12 mesi ; terminato il periodo promozionale il canone sarà di 3,75 euro al mese ma sarà sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile dai clienti Over 30 (attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo)

; terminato il periodo promozionale il canone sarà di 3,75 euro al mese ma sarà sempre azzerato per gli Under 30 e azzerabile dai clienti Over 30 (attivando un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo) carta di debito gratuita con prelievi e pagamenti senza commissioni in area euro

con prelievi e pagamenti senza commissioni in area euro bonifici e altre operazioni bancarie gratis tramite la piattaforma di Home Banking

e altre operazioni bancarie tramite la piattaforma di Home Banking carta di credito richiedibile a 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

richiedibile a con plafond di 1.500 euro promo “porta un amico”: invitando amici a passare a Banca Mediolanum è possibile ricevere dispositivi Samsung Galaxy in regalo

La proposta di Banca Mediolanum è completa e conveniente: scegliere SelfyConto permette, infatti, di ridurre al minimo, fino ad azzerare, i costi del conto corrente potendo accedere ad un servizio completo e ricco di bonus aggiuntivi. Grazie ad un’operatività completa tramite la piattaforma online, Banca Mediolanum semplifica al massimo la vita dei suoi clienti, garantendo un servizio completo e davvero a zero spese.

