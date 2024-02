Conto deposito fino al 5% con la nuova promozione di SelfyConto

SelfyConto è il conto online proposto da Banca Mediolanum e protagonista della nuova promozione con cui si può ottenere il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi. In più è possibile svincolarle quando lo si desidera, senza perdere gli interessi maturati.

Il conto corrente online SelfyConto offre il canone a zero fino a 30 anni e per tutti per il primo anno. Un altro vantaggio significativo è rappresentato dai prelievi gratis effettuati in Italia e nel resto dell’area euro. Se si sceglie di aprire un nuovo conto, lo si può fare tramite questa pagina del sito ufficiale approfittando dell’apertura veloce con lo SPID.

I vantaggi del conto online SelfyConto di Banca Mediolanum

Alla lista dei vantaggi del conto corrente online SelfyConto si aggiunge il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi, in virtù della nuova promo online lanciata da Banca Mediolanum.

C’è poi il canone zero per tutti per il primo anno e per gli under 30 fino al compimento dei trent’anni. Oltre a ciò, collegata al conto si ottiene una carta di debito gratuita, con cui è possibile effettuare acquisti ovunque, sia nei negozi fisici che online, indipendentemente dal Paese in cui ci si trovi.

Un ulteriore vantaggio nello scegliere SelfyConto è costituito dai prelievi gratuiti e senza limiti di operazioni in area euro. In aggiunta a tutto questo, le principali operazione bancarie sono gratuite: questo significa che è possibile compiere ricariche telefoniche, pagare F24, MAV e RAV, effettuare bonifici e completare i pagamenti degli addebiti delle utente a costo zero.

L’apertura del conto online SelfyConto avviene tramite questa pagina: se si è in possesso dello SPID, si completerà la procedura nel giro di pochi minuti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.