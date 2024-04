Conto deposito ING: fino al 5% annuo lordo per 12 mesi (senza vincoli)

I conti deposito delle banche italiane offrono nella maggior parte dei casi interessi inferiori all’1%, rendendo così complicato ottenere anche solo una piccola rendita sui propri risparmi. Consapevole di questo, ING ha lanciato Conto Arancio, il conto deposito a zero spese e con i soldi sempre disponibili che propone il 5% annuo lordo per 12 mesi fino a un massimo di 100 mila euro.

Per ottenerlo occorre aprire Conto Corrente Arancio, selezionando in fase di apertura anche Conto Arancio, per poi procedere con l’attivazione di entrambi entro l’11 maggio tramite bonifico. L’ultimo passaggio richiesto è l’accredito dello stipendio sul conto corrente entro il prossimo 31 agosto.

Conto Arancio ING: 5% annuo sulle somme depositate

Per capire cosa significhi il 5% annuo lordo per i primi 12 mesi, è sufficiente fare qualche esempio. Poniamo il caso che l’importo depositato ammonti a 10.000 euro: alla fine dell’anno (12 mesi, non il 31 dicembre, ndr), questi diventeranno 10.500 euro, con un guadagno lordo pari a 500 euro.

Se si hanno molti risparmi, si può approfittare della promozione in corso depositando ad esempio 30.000 euro, per ottenere alla fine dei 12 mesi 1.500 euro lordi in più (per un totale di 31.500 euro). Altra cosa molto importante da sapere: Conto Arancio non presenta costi, né di apertura, né di gestione, né di trasferimento e chiusura, e in più garantisce saldi sempre disponibili, inserendo e togliendo i propri risparmi dal conto deposito a proprio piacimento.

Ottimo anche Conto Corrente Arancio, il conto online di ING con canone, prelievi e bonifici gratis per i primi 12 mesi, sicuro e 100% digitale. Inoltre, si può contare sul canone a zero e sui prelievi gratuiti anche dopo il primo anno, aderendo al Modulo Zero Vincoli.

La promozione ING, valida fino all’11 maggio, è disponibile sulla pagina dedicata al Conto Arancio.

