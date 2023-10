Conto Key di Banca Progetto: depositi vincolati fino al 4,75%

Banca Progetto è una banca digitale con sede a Milano che propone fino al 4,75% sui depositi vincolati a 60 mesi. Il conto di riferimento è Conto Key, un conto corrente a canone zero insieme al quale si riceve una carta di debito Mastercard gratuita. E grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le somme depositate dai risparmiatori sono coperte fino a 100.000 euro.

Conto Key: depositi vincolati fino al 4,75% a 60 mesi con il conto corrente di Banca Progetto

Conto Key di Banca Progetto non offre soltanto un tasso di interesse variabile dal 3% al 4,75% sulle linee svincolabili o non svincolabili, ma anche il 2,5% di interessi sul conto corrente a canone zero fino al 31 marzo 2024.

Ecco una breve panoramica sul tasso di interesse in base alla durata dei depositi non svincolabili:

6 mesi: 3,75%

12 mesi: 4,00%

18 mesi: 4,25%

24 mesi: 4,35%

36 mesi: 4,45%

48 mesi: 4,65%

60 mesi: 4,75%

In più si ottiene anche Conto Progetto, uno speciale conto deposito senza durata predefinita, con la possibilità di riottenere le proprie somme entro 32 giorni senza per questo dilapidare gli interessi maturati fino a quel momento.

Con Conto Key puoi ricevere addebiti ricorrenti SDD, inviare o ricevere bonifici SEPA, inviare o ricevere bonifici istantanei. Hai inoltre la possibilità di richiedere la carta di debito internazionale Mastercard gratuita, con cui puoi effettuare tutti i pagamenti che vuoi, sia nei negozi fisici che in quelli online.

Apri Conto Key per approfittare dell’offerta di Banca Progetto, con il conto corrente remunerato al 2,5% fino al 31 marzo 2024 e un tasso di interesse fino al 4,75% sui depositi vincolati a 60 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.