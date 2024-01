Conto online a canone zero e 150€ in Buoni Amazon: scopri l'offerta Under 35 di Crédit Agricole

Conto corrente online e carta di debito Visa a canone zero, fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon e un consulente dedicato: questa, in sintesi, l’offerta Under 35 che Crédit Agricole riserva ai nuovi clienti che non hanno ancora compiuto 35 anni e decidono di aprire online il conto Next Under 35.

Per ottenere fino a 150 euro in Buoni Amazon, occorre aprire il conto online entro il 29 febbraio, con in aggiunta la richiesta della Carta Debit Visa. Riguardo invece il canone a zero spese, la richiesta va presenta entro il 15 gennaio. L’apertura di Next Under 35 avviene direttamente su questa pagina, con una procedura semplice e veloce che ti ruberà pochissimo tempo.

I vantaggi dell’offerta under 35 di Crédit Agricole

Con Next Under 35 hai conto e carta a canone zero, con la consapevolezza di avere alle spalle uno degli istituti bancari più solidi in Italia e nel mondo.

Uno dei fiori all’occhiello è la carta di debito Crédit Agricole Visa, gratis per i primi 2 anni. Con questa carta è possibile pagare online e in negozio in massima sicurezza, potendo scegliere inoltre se pagare con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay. Puoi anche modificare i limiti di spesa, attivarla o meno per i pagamenti online e all’estero, metterla in pausa e bloccarla con un click.

La promozione attualmente attiva consente ai nuovi clienti di ottenere fino a 150 euro in Buoni Regalo da spendere sul sito amazon.it: 50 euro vengono erogati all’apertura, a patto di aver effettuato almeno una transazione con la carta Visa; gli altri 100 euro vengono ottenuti dopo una spesa pari o superiore a 1.000 euro.

Apri online Next Under 35, il conto online a canone zero di Crédit Agricole con cui è possibile ricevere fino a 150 euro in Buoni Regalo Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.