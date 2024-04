Conto online a canone zero e prelievi gratuiti in tutta Europa con SelfyConto

Se hai scelto di aprire un nuovo conto online e desideri una soluzione a canone zero insieme a prelievi gratuiti in tutta Europa, uno dei migliori conti correnti che puoi sottoscrivere oggi è SelfyConto di Banca Mediolanum. Tra le altre cose, offre un canone gratuito per i primi 12 mesi e fino al compimento dei 30 anni, in aggiunta a una carta di debito a canone zero e alle principali operazioni bancarie gratuite.

Il conto corrente online SelfyConto si distingue rispetto agli altri conti online per garantire la maggior parte delle operazioni a costo zero, compresi i prelievi di qualunque importo in area Euro. L’apertura del conto è disponibile online su questa pagina, con la possibilità di completare l’iscrizione in pochi minuti grazie allo SPID.

Le caratteristiche chiave del conto online SelfyConto

Come già anticipato nell’introduzione, uno degli aspetti chiave di SelfyConto è il canone di tenuta del conto gratis il primo anno, vantaggio esteso fino ai trent’anni per tutti gli under 30. A questo si aggiungono i prelievi gratuiti in area Euro, senza limiti di operazioni.

E sempre a proposito di costi gratuiti, SelfyConto annovera una carta di debito a canone zero più le principali operazioni bancarie gratuite. Tra queste si possono menzionare anche le ricariche telefoniche, insieme ai bonifici, gli addebiti delle utenze e i pagamenti di F23,F24, MAV e RAV.

Per quanto riguarda invece le carte associabili al conto, insieme alla carta di debito si possono richiedere anche una carta prepagata (Mediolanum Prepaid Card) e una carta di credito (Mediolanum Credit Card). Tutte e tre le tipologie di carte aderiscono al circuito di pagamento internazionale Mastercard.

Per aprire SelfyConto vai alla pagina dedicata del sito ufficiale e premi sul pulsante Apri SelfyConto: l’operazione richiede solo pochi minuti.

