Conto online a canone zero per 12 mesi: perché conviene scegliere Fineco

Se ti stai guardando intorno per un nuovo conto corrente online, ti segnaliamo l’offerta disponibile sul sito di Fineco: tutti coloro che apriranno il conto entro il 12 aprile 2024, beneficeranno di 12 mesi a canone zero. Questo però non è l’unico motivo per cui conviene aprire un conto online con Fineco.

Dai prelievi smart senza carta all’app Fineco Pay, dal massimale per la carta di debito fino a 5.000 euro ai bonifici istantanei: sono tanti i servizi innovativi offerti dalla banca diretta multicanale istituita nel 1999 a Milano. Puoi richiedere l’apertura del conto direttamente sul sito ufficiale a questa pagina.

I vantaggi del conto online Fineco

Tra i principali vantaggi di aprire un conto online con Fineco, segnaliamo l’ultima offerta che consente di ottenere 12 mesi a canone zero aprendo un nuovo conto entro il 12 aprile.

Un altro elemento che differenzia Fineco dalle altre banche è di offrire tanti servizi in un unico conto. Nell’ordine:

prelevare ovunque, anche senza carta

inviare bonifici in Italia e all’estero

versare contanti e assegni presso gli ATM

pagare tasse, bollettini e utenze

effettuare il pagamento con il proprio smartphone

richiedere mutui, fidi e prestiti

ottenere un’identità SPID grazie alla collaborazione con Namirial

Il conto si può aprire online in pochi minuti. È sufficiente compilare il modulo disponibile su questa pagina, assicurandosi di avere a portata di mano un documento di riconoscimento non scaduto, il proprio smartphone e una webcam che servirà per il riconoscimento video.

Per il primo anno gli utenti che aprono un nuovo conto online Fineco non pagano il canone, usufruendo allo stesso modo di tutti i vantaggi concessi a chi ha già un conto corrente con FinecoBank. La promozione scade il prossimo 12 aprile.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com