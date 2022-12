Conto online e carta prepaid? Ecco la miglior soluzione possibile

Se i conti online sono ormai diffusi e utilizzati da un numero alquanto vasto di utenti, è possibile ampliare ulteriormente le loro potenzialità se abbinati a carte prepagate.

Quando si parla di conto online e carte prepaid, come è facile intuire, non tutti i servizi sono uguali. Per costi e modalità di utilizzo infatti, non tutti i servizi si rivelano funzionali allo stesso modo.

In questo contesto dunque, VIABUY si dimostra una delle soluzioni più azzeccate, in grado di offrire un IBAN e piena operatività attraverso una carta. Proprio l’integrazione del codice IBAN non è un fattore da sottovalutare: questo infatti permette di ricevere accrediti di stipendi o delle eventuali pensioni.

Il tutto poi, va considerato nell’ottica della natura “digitale” del conto stesso, dunque legato a un’app e all’accesso allo stesso direttamente attraverso lo smartphone.

Conto online con carta prepagata: una sinergia ad alta efficacia

Perché VIABUY è una delle migliori soluzioni in grado di abbinare conto online e carta prepaid?

Stiamo parlando di un conto che, in tutto e per tutto, è come quello di una classica banca ma che non lega il cliente a nessun tipo di istituto bancario. Questo si presenta con IBAN personale lussemburghese e tedesco, con una prepagata facente parte del circuito Mastercard.

Di fatto, la carta non ha alcun tipo di linea di credito: questo non va visto come uno svantaggio, ma come la possibilità di gestire al meglio le proprie finanze, evitando di spendere più di ciò che si ha realmente sul conto.

La possibilità di effettuare ricariche veloci attraverso bonifici SEPA, SOFORT e Giropay, rendono questa soluzione duttile, adatta a qualunque tipo di persona.

Infine, non va dimenticato il fattore apertura conto. Se questa fase è, in molti casi, carica di burocrazia e documentazione varia, VIABUY offre una procedura snella e rapida.

Una volta effettuato l’ordine online poi, bastano pochi giorni per ricevere a domicilio la propria carta prepagata Mastercard.

