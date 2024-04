Conto online completo: zero commissioni e tanti vantaggi con Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è, oramai da tempo, il conto corrente online più completo sul mercato. Scegliere questo conto, infatti, consente l’accesso a un’offerta bancaria senza punti deboli e con un canone di 3,75 euro al mese che viene azzerato per i primi 12 mesi (ma è sempre azzerato per i clienti Under 30).

Con il conto di Mediolanum è inclusa la carta di debito, con prelievi gratis in tutta l’area euro, e tutte le operazioni principali bancarie sono gratuite, con la possibilità, quindi, di effettuare bonifici gratis. Da notare anche la disponibilità, su richiesta, della carta di credito che ha un costo di 1 euro al mese, con un plafond di 1.600 euro.

Per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum. La procedura di apertura può essere completata, in tempi rapidi, anche tramite SPID.

Cosa include SelfyConto di Banca Mediolanum

Scegliere un conto corrente online è ora molto più semplice. SelfyConto, infatti, è una delle soluzioni più interessanti sul mercato. Il conto corrente di Banca Mediolanum include:

la carta di debito a canone zero con possibilità di prelievi gratuiti in area euro

in area euro i bonifici gratis ; anche tutte le altre principali operazioni bancarie sono gratuite

; anche tutte le altre principali operazioni bancarie sono gratuite possibilità di richiedere la carta di credito con plafond di 1.500 euro (incrementabile) e canone di 1 euro al mese

con plafond di 1.500 euro (incrementabile) e canone di 1 euro al mese accesso a una serie di servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant per richiedere un prestito personale in tempi brevi e con condizioni agevolate dall’app

SelfyConto è disponibile a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese). Il canone è sempre azzerato per i clienti Under 30. Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire la procedura online qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.