Conto online Fineco: ecco come ottenere 12 mesi a canone zero

Se sei alla ricerca di informazioni su un nuovo conto corrente, ti segnaliamo l’offerta del conto online Fineco: i primi 12 mesi di canone sono a zero spese per tutti gli utenti che sceglieranno di aprirlo entro il 12 aprile 2024. Puoi richiedere l’apertura direttamente sul sito ufficiale a questa pagina.

Da anni Fineco propone uno dei migliori conti online per funzionalità smart e affidabilità. Non a caso FinecoBank, l’istituto dietro al conto Fineco, vanta un’elevata solidità finanziaria ed è nota a tutti per le innovazioni portate nel settore bancario.

Tra le funzioni intelligenti ed esclusive si annoverano i prelievi smart senza usare la carta (disponibili presso gli ATM UniCredit), l’app Fineco Pay con cui scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza costi, e la possibilità di estendere il massimale della carta VISA Debit fino a 5.000 euro.

Come aprire il conto online Fineco e ottenere 1 anno a canone zero

L’apertura del conto corrente online Fineco avviene tramite questa pagina. Una volta che ti sei collegato, premi sul pulsante Apri il conto posizionato in alto a destra.

Nella nuova pagina che si apre seleziona a quante persone vuoi intestare il conto (di default è impostato su “Solo a me”), quindi fai clic sul pulsante Continua.

I passaggi successivi prevedono l’inserimento dei propri dati anagrafici e quelli di residenza. Dopodiché dovrai effettuare una breve videochiamata per il riconoscimento (puoi usare anche il tuo smartphone).

Infine ti verrà chiesto di apporre la firma digitale sul contratto, mediante la conferma di un codice OTP che riceverai sul telefono.

La procedura ti impegnerà tra i 5 e 10 minuti, non di più. Apri il conto online Fineco entro il 12 aprile per beneficiare del canone a zero per i primi 12 mesi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com