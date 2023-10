Conto per giovani: con Banca Sella è a zero spese

Scegliere un conto corrente per giovani Under 30 diventa ora più semplice: grazie a Banca Sella, infatti, è possibile accedere a un conto a zero spese, con l’azzeramento del canone, la carta di debito con prelievi gratis e i bonifici gratis.

Si tratta di un’offerta banca completa, ricca di funzionalità e, soprattutto, priva di costi. Per richiedere Conto Sella Start di Banca Sella è sufficiente seguire una veloce procedura di sottoscrizione online, anche tramite SPID.

Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito. La promozione è a tempo limitato.

Conto per giovani con Banca Sella: è la scelta vincente

Per aprire un nuovo conto corrente per giovani Under 30 è possibile puntare su Banca Sella e su Conto Sella Start. Il conto corrente in questione prevede:

canone zero (per gli over 30 c’è un canone di 1,50 euro al mese); il canone resta azzerato fino al compimento dei 30 anni

(per gli over 30 c’è un canone di 1,50 euro al mese); il canone resta azzerato fino al compimento dei 30 anni carta di debito gratuita con prelievi gratis da ATM Sella e 4 prelievi gratis ogni mese da altri ATM

da ATM Sella e 4 prelievi gratis ogni mese da altri ATM bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito

ulteriori vantaggi: accesso completo a tutti i servizi della banca, salvadanaio digitale per i risparmi, statistiche per il monitoraggio della spesa e aggregatore di conti di altre banche

Scegliere il conto corrente di Banca Sella, quindi, diventa l’opzione giusta per accedere a un’offerta bancaria davvero completa e ricca di vantaggi. Per i clienti Under 30, inoltre, l’assenza di costi fissi rappresenta un plus da non sottovalutare

L’apertura del conto corrente è semplicissima: basta accedere al sito ufficiale di Banca Sella e seguire una veloce procedura di sottoscrizione. È anche possibile aprire il conto tramite SPID, velocizzando al massimo l’intera pratica. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto. La promozione dedicata ai clienti Under 30 è valida fino a fine anno.

