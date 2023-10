Conto per professionisti: Qonto è la scelta giusta, da provare gratis

Qonto è il punto di riferimento del settore bancario con il suo conto corrente business per professionisti. L’istituto, infatti, mette a disposizione di ditte individuali, liberi professionisti e lavoratori freelance la possibilità di accedere a una gamma ricca di opzioni, per individuare il conto giusto in base alle proprie esigenze.

Per i professionisti, in particolare, Qonto propone tre diversi piani (con sconto del 20% scegliendo l’abbonamento annuale). Tutte le versioni del conto corrente includono almeno una carta One Mastercard. Per iniziare a usare Qonto è possibile sfruttare la prova gratuita e senza impegno per 30 giorni.

Tutti i dettagli sulla promozione sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Qonto è la soluzione online ideale per il conto business per professionisti

Scegliere Qonto consente l’accesso a un conto business completo, digitale e ideale per tutti i professionisti. La proposta di Qonto, infatti, è scalabile in base alle caratteristiche della propria attività, grazie alla possibilità di scegliere tra tre diversi piani.

La versione base è Basic e prevede un canone di 9 euro al mese (con addebito annuale). Si tratta dell’opzione giusta per tutti i clienti con esigenze basilari e che hanno bisogno di un conto completo per la gestione delle attività quotidiane. Il conto include una carta One Mastercard, 30 bonifici o addebiti mensili, la possibilità di accedere agli F24 e diversi altri vantaggi.

Con Smart, dal costo di 19 euro al mese, i vantaggi si moltiplicano, grazie a un numero illimitato di carte virtuali, alla possibilità di avere anche un sotto conto con IBAN dedicato, alla fatturazione elettronica e molto altro ancora. Per i più esigenti, infine, c’è Premium, dal costo di 39 euro al mese, che incrementa ulteriormente le funzionalità del servizio proposto da Qonto.

Per iniziare a usare Qonto è possibile affidarsi alla prova gratuita di un mese, senza alcun impegno. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.