Controller DualSense Sony per PlayStation 5 a meno di 56 euro su Amazon

Il Controller DualSense della PS5 di Sony implementa alcuni notevoli cambiamenti estetici, ma alla fine mantiene intatte le fondamenta del controller DualShock 4. Come il gamepad di ultima generazione, ha le levette analogiche allineate, pulsanti frontali posizionati in modo simile, pulsanti spalla/trigger e pad direzionale e una superficie sensibile al tocco sopra le levette. Acquistalo su Amazon a soli 55,99€ invece di 69,99€.

Il DualSense è funzionalmente simile, ma visivamente rinfrescato grazie a un design in plastica bicolore, nclusi i grilletti, i pulsanti posteriori e il touchpad, che ora è circondato dall’illuminazione RGB.

In pulsante “Opzioni” (simile al vecchio pulsante Start) si trova a destra del touchpad, mentre un pulsante chiamato “Crea” si trova a sinistra, e ti consente di catturare rapidamente uno screenshot o acquisire filmati durante una partita. Il controller DualSense consente inoltre di chattare con gli amici online direttamente dal gamepad stesso, grazie a un piccolo microfono sotto l’altoparlante. C’è anche un pulsante per il muto, nel caso in cui non desideri utilizzare quella funzionalità. Il DualSense ha una porta USB-C per la ricarica, che sostituisce la vecchia porta micro USB del DualShock 4, ma il controller standalone non viene fornito con il cavo USB-C.

Come controller predefinito per PlayStation 5, non esiste davvero alcun processo di configurazione dedicato per il gamepad DualSense. Basta collegarlo a una console PS5 con un cavo USB-C, premere il pulsante PS sulla parte anteriore del controller ed è accoppiato: puoi rimuovere il cavo e usarlo in modalità wireless. Ogni tanto, Sony lancia un aggiornamento del firmware per il controller stesso, che richiede solo pochi secondi per l’installazione tramite connessione USB-C.

DualSense funziona anche su PC grazie a un recente aggiornamento di Steam, sebbene l’intera gamma di nuove funzionalità, in particolare i trigger adattivi, non siano abilitati. Sony dovrà rilasciare i propri driver per abilitare tale funzionalità su PC. Tuttavia, sarai in grado di giocare su PC a Horizon Zero Dawn (originariamente un’esclusiva PS4) con DualSense tramite Steam, oltre a Rocket League e altri giochi che supportano questa funzione.

