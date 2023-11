Controller Luna, l'esperienza di gioco DEFINITIVA su Amazon Luna a 39€ (-43%)

Il controller Amazon Luna è progettato per offrire la migliore esperienza di gioco su Amazon Luna, il rivoluzionario servizio di cloud gaming di Amazon. Con la sua versatilità e connettività, il controller Luna si adatta a una vasta gamma di dispositivi, offrendo una flessibilità senza precedenti per gli appassionati di giochi.

Progettato per funzionare perfettamente con Amazon Luna, il controller si collega senza problemi a una varietà di dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e alcune Smart TV Samsung e LG (solo dispositivi compatibili). Un gioiellino che oggi potete prendere a soli 39€ con lo sconto Amazon del 43% e le spedizioni gratuite via Prime.

L’esperienza di cloud gaming definitiva su Amazon Luna

Una delle funzionalità più apprezzate del Controller Luna è la possibilità di mettere in pausa un gioco su un dispositivo e riprenderlo senza soluzione di continuità su un altro. Grazie alla sua connessione diretta ai server di gioco di Amazon attraverso la tecnologia Cloud Direct, il controller consente una transizione fluida da uno schermo all’altro, offrendo una flessibilità senza precedenti per i giocatori in movimento. Il Controller Luna offre diverse opzioni di connettività per adattarsi alle tue preferenze e necessità.

La connessione Wi-Fi diretta ai server di gioco di Amazon garantisce un’esperienza di gioco a bassa latenza, mentre la connessione Bluetooth consente di utilizzare il controller su dispositivi compatibili. Inoltre, il controller può essere collegato direttamente a dispositivi Windows, Mac e Android tramite un cavo USB, garantendo una flessibilità di connessione senza precedenti. Il Controller Luna è stato progettato con precisione per offrire un’esperienza di gioco senza compromessi.

Le levette analogiche sfalsate, i bumper facili da raggiungere, i grilletti precisi, i tasti azione reattivi e il tasto direzionale (4 direzioni) sono tutti studiati per offrire il massimo comfort e controllo durante le tue sessioni di gioco. Insomma, è molto più di un semplice controller di gioco. È un compagno versatile che si adatta alle tue esigenze di gioco su una varietà di dispositivi, offrendo funzionalità avanzate e una connettività senza pari.

