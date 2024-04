Controller Pro per Switch: l'ORIGINALE Nintendo a SOLI 50,99€

Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, e questo Controller Pro è il compagno ideale per le giocate più intense. Precisione, comfort, qualità… e se non ci credi basta leggere le recensioni, che lo classificano come uno dei migliori controller sul mercato! E oggi neanche il prezzo è più un problema grazie all’incredibile sconto del 15%.

Il Nintendo Switch Pro Controller è ora disponibile a un prezzo incredibile di soli €50,99. Clicca subito su questo link per approfittare di questa occasione unica e portare la tua esperienza di gioco a un livello superiore.

Nintendo Switch Pro Controller, comodità e precisione in un unico dispositivo

Il Nintendo Switch Pro Controller è il compagno ideale per le tue sessioni di gioco intense. Grazie alla sua ergonomia studiata nei minimi dettagli, potrai giocare per ore senza affaticare le mani. I pulsanti sono precisi e reattivi, garantendoti il massimo controllo in ogni situazione. Inoltre, il Pro Controller è dotato di vibrazione HD e sensori di movimento, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva.

Ecco le principali specifiche tecniche del Nintendo Switch Pro Controller:

Caratteristica Descrizione Connettività Bluetooth Batteria Batteria al litio ricaricabile (durata approssimativa di 40 ore) Pulsanti Pulsanti A/B/X/Y, levette analogiche, pulsanti L/R, pulsanti ZL/ZR, pulsanti +/-, pulsante HOME Vibrazione Vibrazione HD Sensori di movimento Accelerometro, giroscopio Dimensioni 152 x 101 x 60 mm Peso 246 g

Non perdere l’opportunità di mettere le mani su questo fantastico controller a un prezzo così vantaggioso.

Con il Nintendo Switch Pro Controller, potrai elevare le tue sessioni di gioco e godere di un comfort senza precedenti. Che tu sia un giocatore occasionale o un hardcore gamer, questo controller si adatterà perfettamente alle tue esigenze.

Non lasciare che questa offerta svanisca, clicca su questo link e acquista subito il tuo Nintendo Switch Pro Controller a soli €50,99. Il gaming non sarà più lo stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.