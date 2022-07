Controller Turtle Beach Recon per PC e Console ad un prezzo BOMBA su Amazon

Il controller da gaming di Turtle Beach Recon offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione su Xbox e PC ad un prezzo super basso rispetto ala concorrenza. Acquistalo ora su Amazon a soli 47,98€ invece di 59,99€.

Disponibile in nero o bianco, il Recon è un tocco più leggero nella mano rispetto al modello Microsoft, ma non abbastanza da sembrare economico o fragile. I grip pad gommati sono ben costruiti, ottima anche la presa extra sui pulsanti posteriori.

Anche i motori per la vibrazione nelle impugnature e sotto i pulsanti sulle spalle sono sorprendentemente potenti. Il contraccolpo simulato dalla vibrazione enfatizza molto i violenti cambiamenti di slancio quando premi sui freni in giochi come Forza Horizon 4.

Il controller è cablato, ma considerando il prezzo basso è un must have per i giocatori. Il cavo è lungo 3 m, il che è più che sufficiente per la maggior parte delle stanze e ha anche una bella finitura intrecciata.

Una delle funzioni che puoi selezionare è la “Modalità di messa a fuoco Pro-Aim“, che ha quattro diversi livelli di intensità. Mira normalmente in qualsiasi titolo sparatutto tenendo premuto il pulsante in basso a destra e sarai in grado di rallentare la mira per perfezionare il tuo tiro con leggerissime regolazioni dell’analogico destro. È una caratteristica eccellente per sparare da distanze maggiori.

Molte delle altre funzionalità del controller ruotano attorno all’audio finché utilizzi una cuffia cablata collegata al controller tramite la porta da 3,5 mm.

Il controller Turtle Beach Recon ha una modalità che può farti sentire l’audio direzionale, capace quindi di farti sentire il fuoco nemico in arrivo o i passi. Quello che fa essenzialmente è amplificare questi suoni: l’effetto è sicuramente più evidente su cuffie di qualità piuttosto che su modelli più economici. Essere in grado di passare anche tra più modalità audio per aumentare i bassi, la voce, gli alti e altro è un’altra caratteristica interessante da trovare su un controller così conveniente.

I pulsanti integrati ti consentono anche di modificare il volume e il bilanciamento della chat, senza entrare nelle impostazioni di Xbox. Ad essere onesti, la maggior parte delle cuffie ha anche questi controlli, ma essere in grado di passare tra quattro diversi livelli di monitoraggio del microfono dai pulsanti del controller è molto utile. In questo momento puoi acquistarlo su Amazon approfittando dello sconto del 20%, e se diventi cliente Prime la spedizione è gratuita!

