Controller wireless verde per XBOX e non solo: a questo prezzo non lo vedrai più!

Se è vero che anche l’occhio vuole la sua parte, ciò è valido anche per i controller che usiamo per il gaming. Poiché, quando sono di un colore vivace, fanno venire ancora di più la voglia di giocarci! Proprio come questo Xbox Wireless Controller che proponiamo in un colore verde, definito Velocity Green. Che potrai utilizzare non solo per Xbox Series X|S, Xbox One, ma è anche compatibile per PC, telefoni e tablet con una semplice e rapida associazione. Oggi lo paghi solo 47,99 euro grazie al 20% di sconto!

Controller Xbox wireless: prendilo verde!

Vediamo meglio il design del Controller Wireless per Xbox, in questo accattivante colore Velocity Green, con superfici sagomate e proporzioni raffinate. La parte posteriore è invece bianca. I bottoni sono in combinazione nero e verde. Ergonomico, puoi impugnarlo per diverse ore di giorni senza stancarti la mano. L’autonomia arriva fino a 40 ore. Molto comoda anche la croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore. Che renderanno il gaming più confortevole. Puoi collegare questo controller con le cuffie compatibili tramite il connettore jack da 3,5 mm.

Grazie al fatto che sia senza fili, non avrai limitazioni derivanti da un cavo, quindi puoi muoverti liberamente. Come detto, a parte la console XBOX, è compatibile con PC, telefoni e tablet. Acquisisci e condividi facilmente contenuti come screenshot, registrazioni e molto altro con il pulsante Condividi, quindi è anche un controller votato al Social. Puoi regolare il controller secondo le tue esigenze con la mappatura dei pulsanti personalizzata sull’app Accessori Xbox. Avrai comunque anche la porta USB-C.

Dunque, uno strepitoso controller dai tanti vantaggi, che ora paghi solo 47,99 con uno sconto del 20%! Prendilo subito perché potrebbe essere l’ultima occasione!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.