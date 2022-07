Cos'è e come funziona un portafoglio digitale? Il "caso" Google Wallet

Negli ultimi mesi, potresti essere andato a cena fuori solo per accorgerti di aver lasciato a casa la tua tessera del vaccino COVID. Fortunatamente, l’host è d’accordo con la foto sul tuo telefono. In questo caso, è accettabile mostrare a qualcuno l’immagine di una carta, ma per altre cose non lo è: un’immagine della patente o della carta di credito non funzionerà certamente. Quindi cosa rende le versioni digitali di questi articoli più legittime di una foto? Per comprendere meglio la digitalizzazione di ciò che entra nei nostri portafogli e nelle nostre borse, ho parlato con il product manager Dong Min Kim, che lavora al nuovissimo Google Wallet. Google Wallet, che arriverà presto in oltre 40 paesi, è il nuovo portafoglio digitale per dispositivi Android e Wear OS… ma come funziona?

Cos’è un portafoglio digitale?

Un portafoglio digitale è semplicemente un’applicazione che contiene versioni digitali degli oggetti fisici che porti in giro nel tuo portafoglio o borsa, come ad esempio le tue chiavi, la carta di identità, la patente o la scheda sanitaria. In questo modo non solo non avrai più il problema di dimenticartene, ma potrai portare in giro meno cose fisiche. Il tutto nemma massima sicurezza. Perché è davvero difficile per qualcuno prendere il tuo telefono e utilizzare ad esempio il tuo Google Wallet o prendere la tua carta e aggiungerla al proprio telefono.

In questo caso il tuo istituto finanziario verificherà chi sei prima di poter aggiungere una carta al telefono, e puoi impostare un blocco schermo in modo che un estraneo non possa accedere a ciò che è sul tuo dispositivo.

E in caso di smarrimento del device, puoi localizzarlo, bloccarlo o persino cancellarlo da remoto da ” Trova il mio dispositivo”, nel caso di Google (ma è un tipo di servizio ormai fornito praticamente da tutti). Inoltre, anche se perdi la carta di credito o di debito e stai aspettando che venga visualizzata la carta sostitutiva, puoi comunque utilizzare quella carta con Google Wallet grazie al numero virtuale ad essa allegato. Sì, puoi comunque pagare con le carte memorizzate nel tuo Google Wallet nei negozi in cui è accettato Google Pay; è semplice e sicuro.

Cosa può fare Google Wallet?

Analizzando come esempio di portafoglio digitale efficiente Google Wallet, se hai salvato la carta d’imbarco per un volo su di esso, ti avviserà di ritardi e modifiche al gate. Quando vai a un concerto, riceverai in anticipo una notifica sul telefono, che ti ricorda i biglietti salvati. Wallet funziona anche con altre app Google, ad esempio se stai prendendo l’autobus per vedere un amico e cercare indicazioni stradali in Google Maps, la tua carta di trasporto e il saldo verranno visualizzati lungo il percorso.

Big G ti assicura anche il controllo completo su come gli elementi nel tuo portafoglio vengono utilizzati per abilitare queste esperienze; ad esempio, le informazioni personali sul tuo pass per il vaccino COVID vengono conservate sul tuo dispositivo e non vengono mai condivise senza la tua autorizzazione, nemmeno con Google stessa.

La società di Mountain View già collaborato con centinaia di agenzie di trasporto pubblico, rivenditori, fornitori di biglietti, agenzie sanitarie e compagnie aeree in modo che possano creare versioni digitali delle loro carte o biglietti per Google Wallet. Puoi aggiungere una carta o un biglietto direttamente a Wallet oppure all’interno delle app o dei siti delle aziende con cui collaboriamo, vedrai un’opzione per aggiungerlo a Wallet. L’azienda sta lavorando da mesi per aggiungere altri tipi di contenuti anche per Wallet, come ID digitali o chiavi dell’ufficio e dell’hotel.