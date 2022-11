Cos'è una VPN e come scegliere la migliore e risparmiare

Il ricorso ad una VPN per una navigazione sicura e privata è sempre più importante. Anche se in molti hanno sentito parlare di questo particolare tipo di servizio, non tutti sanno cos’è una VPN e come scegliere la migliore tra le tante opzioni disponibili in rete.

Il settore delle VPN è in costante crescita e propone tantissime soluzioni su cui puntare per massimizzare la sicurezza della connessione. Tra queste, la scelta più conveniente del momento è CyberGhost proposta in sconto dell’83% ad appena 2,03 euro al mese.

Cos’è e a cosa serve una VPN

VPN è un acronimo e sta per Virtual Private Network, locuzione che può essere tradotta come “rete privata virtuale“. Si tratta, di fatto, di un servizio in grado di proteggere la connessione Internet, andando a massimizzare la privacy online.

Utilizzando una VPN, infatti, i dati della connessione vengono cifrati ed anche l‘indirizzo IP, che permette di identificare l’utente, viene nascosto. In questo modo, quindi, è possibile realizzare una connessione protetta e realmente privata.

Una VPN è utilissima quando si accedere ad una rete Wi-Fi pubblica, in quanto protegge i dati della connessione. Un servizio di questo tipo può essere utilizzato per accedere a qualsiasi contenuto online andando a nascondere la propria identità ed evitare qualsiasi tracciamento da parte di provider, enti esterni, come agenzie governative, o siti web interessati ai dati della connessione degli utenti.

Meglio una VPN gratis o una a pagamento?

A disposizione degli utenti ci sono tante opzioni per utilizzare una VPN gratis. Questo tipo di servizio, però, presenta, fin troppo spesso, tante limitazioni, sia in termini di velocità della connessione che di sicurezza.

Per sfruttare una rete privata virtuale, quindi, è più conveniente puntare su di una VPN a pagamento. Questo tipo di servizio, infatti, è, in genere, molto economico ed anche le migliori VPN possono essere attivate con costi spesso irrisori. Ad esempio, con CyberGhost è possibile attivare una VPN da circa 2 euro al mese di spesa.

La migliore VPN su cui puntare: CyberGhost è scontata dell’83%

Un caso esemplificativo di quanto detto arriva da CyberGhost, una delle migliori VPN disponibili sul mercato. Per tutti i nuovi utenti, infatti, c’è la possibilità di attivare questa VPN con una spesa di appena 2,03 euro al mese grazie all’offerta limited edition attiva in questo momento.

La promo riguarda il piano biennale di CyberGhost che include 4 mesi gratis aggiuntivi. A fronte di una spesa di circa 56 euro, infatti, si potrà attivare una VPN sicura, veloce e completa per un totale di 28 mesi e per una spesa di poco superiore ai 2 euro mensili. L’offerta garantisce uno sconto dell’83%.

Con CyberGhost è possibile estendere la protezione a 7 dispositivi in contemporanea tra PC Windows, macOS e Linux, smartphone e tablet Android, dispositivi iOS e iPadOS, FireTV, AppleTV, ChromeOS, console da gioco e vari modelli di Smart TV.

La VPN sfrutta una crittografia AES a 256 bit ed offre una velocità elevata di connessione, senza limitazioni di banda, con la possibilità per l’utente di scegliere tra tantissimi server sparsi in 91 Paesi. Per sfruttare l’offerta di CyberGhost è possibile accedere direttamente al sito ufficiale:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.