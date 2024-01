Così ECONOMICO da non sembrare VERO: Redmi Note 12 a 145€ (-37%)

eBay oggi ci mette di fronte a una offerta strepitosa, di quelle che si fa quasi fatica a prenderla sul serio: il popolarissimo budget phone Redmi Note 12 4G è in vendita al prezzo più conveniente degli ultimi tempi.

Prendendo al volo lo sconto immediato del 37%, infatti, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra ridicola di appena 145€ con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

L’eccellente budget phone Redmi Note 12 4G crolla di prezzo su eBay: occasione unica

Redmi Note 12 4G fa parte di quella sparuta cerchia di smartphone economici che non hanno “limiti nascosti”. Infatti, basta un rapido sguardo per saggiare le qualità del device già a partire dal display: un pannello AMOLED super smooth a 120Hz ideale per guardare video ad altissima risoluzione.

Sottile, con un bel design e con a bordo una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per un giorno intero, lo smartphone a marchio Redmi monta un buon processore octa core e supporta anche la connettività dual SIM. A rendere il tutto ancora più interessante ci pensa un comparto fotografico triplo con un sensore principale da 50MP con IA.

Questa è l’offerta di eBay che fa apposta per te: metti subito nel carrello il device di Redmi oggi che lo puoi acquistare al prezzo regalo di appena 145€, addirittura con la consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.