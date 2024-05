COUPON DI SCONTO sulla Mini Motosega a batteria SUPER LEGGERA

Lavori di giardinaggio in vista? Allora devi assolutamente procurarti la Mini Motosega a Batteria marcata Generico, oggi disponibile su Amazon a soli 42 euro grazie ad un coupon di sconto del 10% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, i coupon sono in esaurimento!

Mini Motosega a Batteria Generico: funzionalità e modalità di utilizzo

La Mini Motosega a Batteria marcata Generico ha un potente motore in rame potenziato che aumenta il tempo di funzionamento, la coppia e la potenza dell’utensile, riducendone l’usura e aumentandone la durata.

Dispone di 2 batterie di grande capacità da 2000 mAh che garantiscono il completamento di tutte le operazioni di taglio anche all’aperto! Le protezioni contro il sovraccarico e il surriscaldamento, inoltre, offrono la sicurezza e la longevità della batteria.

L’attrezzo pesa solo 1,1 kg (con la batteria) e la sua forma compatta e confortevole consente di utilizzarla con una sola mano. Dopo un uso prolungato, anche le donne e gli anziani non si sentiranno stanchi. Inoltre viene fornita con una valigetta portatile per riporla e trasportarla con facilità ovunque.

La modalità di utilizzo è semplicissima ma è bene ricordare che, per evitare un’attivazione involontaria, il blocco di sicurezza e il pulsante dell’interruttore devono essere premuti contemporaneamente per iniziare. Per finire, la motosega è dotata di protezione da surriscaldamento/sovraccarico/esplosione della batteria per offrire il massimo livello di sicurezza in ogni occasione.

