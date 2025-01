Coupon sconto di 300€ sul Mini PC da gaming più potente del momento

Amazon ha lanciato unaa promozione straordinaria sul potentissimo Mini PC da gaming GMKtec! Oggi lo puoi acquistare a soli 699 euro grazie ad un coupon di sconto di 300 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Mini PC da gaming GMKtec: massima potenza e funzionalità all’avanguardia

Il Mini PC da gaming GMKtec è un vero e proprio concentrato di potenza che, grazie al coupon Amazon, puoi pagare ad un prezzo minimo.

Innnanzitutto è dotato della CPU AMD Ryzen 9 8945HS che ha 8 core, 16 thread e un boost fino a 5,4 GHz. Inoltre offre prestazioni multitasking superiori per attività impegnative come giochi e creazione di contenuti, con gestione energetica a risparmio energetico con TDP da 35 W (aggiornabile a 70 W).

Allo stesso tempo garantisce una memoria eccezionale grazie ad una RAM DDR5 da 32 GB (doppio canale) con 5600 MT/s, espandibile a 64 GB, e l’SSD PCIe 4.0 M.2 2280 da 1 TB che supporta due slot SSD PCIe Gen4 x4. Questo vuol dire che potrai archiviare file e contenuti anche complessi per averli sempre a portata di mano quando ne hai bisogno.

Questo modello supporta l’output simultaneo di display 4K su 4 schermi tramite HDMI 2.1 (4K@60Hz), DisplayPort 2.1 (4K@60Hz) e USB4 (fino a 40Gb/s). Per questo motivo è particolarmente ideale per il multitasking e offre un’esperienza coinvolgente per il lavoro professionale, il gioco e l’intrattenimento.

