Crea un'atmosfera magica con la Candela Profumata Yankee Candle a mini prezzo

Il Natale è alle porte e non vedi l’ora di immergerti nell’atmosfera magica delle feste? Per crearla già a casa tua con una splendida fragranza a tema, prova la Candela Profumata In Giara Grande Yankee Candle! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 43% lanciato in occasione della Settimana del Black Friday.

In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua.

Candela Profumata In Giara Grande Yankee Candle: fragranza deliziosa per ore

In attesa dell’arrivo delle feste natalizie, inizia a creare in casa l’amosfera giusta con la Candela Profumata In Giara Grande Yankee Candle, oggi disponibile su Amazon ad un prezzo stracciato.

La fragranza in promozione prende, appunto, il nome di “Christmas Magic” e richiama il classico profumo della tradizione di Natale, dove note balsamiche di pino si fondono in un sofisticato accordo con un tocco di betulla ed eucalipto.

Questo articolo è creato con cera di alta qualità ed ingredienti scelti appositamente per garantire un aroma chiaro e costante che riempie tutta la stanza così da farti letteralmente immergere nel clima natalizio. In più, la durata della candela è davvero estesa tanto da coprire dalle 110 alle 150 ore di piacevole profumazione.

Ogni candela grande, per di più, è inserita nella classica giara di vetro con coperchio per preservare e contenere la fragranza, mentre gli stoppini in cotone 100% senza piombo sono raddrizzati e centrati per una combustione uniforme.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.