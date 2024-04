Credem Link ti regala fino a 100€ in buoni Amazon: apri un conto online

Torna disponibile, ancora per un periodo limitato, l’offerta Credem Link: apri un conto entro il 30 aprile utilizzando il codice CREDEM100 e potrai ricevere fino a 100 euro in buoni Amazon.

Ma cos’è Credem Link? È un conto online a canone zero che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno: dalla carta di debito all’Internet Banking, dall’app per dispositivi mobili al team di consulenti disponibili sia in filiale che da remoto.

Le carte di debito disponibili sono due, entrambe realizzate in PVC riciclato:

Una Credemcard Internazionale Mastercard che ti permette di effettuare prelievi e acquisti (online e fisici) sia in Italia che all’estero, anche con il tuo smartphone. Il canone è gratuito per il primo anno e, successivamente, 1,50 euro al mese;

su circuito nazionale Pagobancomat per pagamenti o prelievi in Italia. Il canone, in questo caso, è sempre gratuito.

Scopri come ricevere fino a 100 euro Amazon

Partecipare alla promozione è semplicissimo. Ti basta aprire un nuovo conto Credem Link online, tramite documento d’identità oppure con lo SPID, e inserire in fase di registrazione il codice promo CREDEM100 nell’apposito campo, selezionando una carta di debito a tua scelta.

Dopodiché, per ricevere buoni Amazon fino a 100 euro, dovrai spendere con la tua Credemcard almeno 200 euro all’interno di un apposito arco temporale. Ad esempio, se spendi almeno 200 euro tra il 1 maggio e il 31 agosto, riceverai un buono Amazon da 25 euro.

Se hai bisogno di assistenza, il servizio clienti Credem Link è sempre disponibile, anche tramite WhatsApp. Ricorda di aprire un conto online entro il 30 aprile per accedere alla promozione e avere la possibilità di ricevere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon da spendere come preferisci.

