Crédit Agricole: conto e carta di debito a canone zero per gli under 35

Crédit Agricole lancia NEXT, la nuova offerta pensata per la generazione under 35. Un mix di innovazione, praticità e sicurezza che ridefinisce l’esperienza bancaria per i giovani. Con NEXT, Crédit Agricole offre un conto e una carta di debito Visa a canone azzerato per i primi 24 mesi. Un risparmio tangibile pensato per chi vuole gestire il proprio denaro senza oneri aggiuntivi.

Tutto racchiuso in un’unica applicazione

La carta di debito Crédit Agricole Visa garantisce la massima libertà di spesa. Sia online che in negozio, in Italia e in tutto il mondo, il tuo denaro è sempre a portata di tap. Puoi utilizzarla per pagamenti online e collegarla ai principali Wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Con NEXT, hai il controllo totale sulla tua carta: in caso di smarrimento o furto, puoi metterla “in pausa” con un semplice clic tramite l’applicazione ufficiale, bloccandola digitalmente e proteggendo il tuo denaro. Sempre in app puoi modificare i limiti di spesa, attivare i pagamenti online o all’estero, visualizzare il tuo PIN in qualsiasi momento, ricevere notifiche istantanee sui movimenti e pagare in tempo reale – anche senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Con NEXT, hai accesso a una gamma di prodotti bancari pensati per crescere con i giovani, diventando parte della loro dipendenza finanziaria. Non a caso, Crédit Agricole può vantare una solida presenza in 47 Paesi con 11 mila filiali nel mondo. Se hai meno di 35 anni, questo è il momento giusto per approfittare di NEXT di Crédit Agricole.

Apri il tuo conto online per avere il tuo conto corrente e la tua nuova carta di debito Visa a canone zero per due anni.

