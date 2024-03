Crédit Agricole, nuova offerta: conto a canone zero e conto deposito al 3,8%

Crédit Agricole ha appena lanciato una nuova offerta: i nuovi clienti che sceglieranno di aprire un nuovo conto online entro il 28 marzo beneficeranno del conto a canone zero e di un conto deposito al 3,8% annuo lordo per sei mesi. In più, la promozione prevede fino a 250 euro in Buoni Regalo Amazon aprendo il conto online entro il 30 aprile.

Puoi aprire un nuovo conto online con Crédit Agricole tramite questa pagina. La procedura è gratuita e richiede solo pochi minuti.

La nuova promozione di Crédit Agricole valida fino al 28 marzo: conto a canone zero e conto deposito al 3,8% per 6 mesi

La promo lanciata da poche ore da parte di Crédit Agricole prevede numerosi vantaggi per i nuovi clienti. Prima di tutto, se apri il conto online entro il 28 marzo ottieni il canone zero. In più, il conto offre prelievi gratuiti illimitati presso gli ATM della banca francese e bonifici online a zero spese, con la possibilità di gestire tutto in autonomia da app. I nuovi clienti potranno anche contare su un consulente dedicato in filiale e a distanza.

Per quanto riguarda invece i Buoni Regalo Amazon, in fase di apertura del conto ti sarà sufficiente inserire il codice promozionale VISA entro il 30 aprile: una volta ricevuta, utilizza la carta di debito Crédit Agricole Visa e riceverai subito fino a 100 euro in Buoni Regalo da spendere su amazon.it. In aggiunta a questi se inviti i tuoi amici a entrare nel Gruppo Crédit Agricole con un nuovo conto, riceverai fino a 150 euro aggiuntivi, per un totale dunque di 250 euro.

Infine, hai anche la possibilità di beneficiare di un conto deposito al 3,8% annuo lordo per i vincoli della durata di sei mesi. Anche in questo caso per aderire alla promozione hai tempo fino al 28 marzo.

Apri un nuovo conto online con Crédit Agricole entro la fine del mese per beneficiare di tutti i vantaggi previsti dalla nuova promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.