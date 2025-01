Crolla il prezzo degli Auricolari CMF by Nothing con audio cinematografico a 360°

Ascolta le tue tracce musicali con stile grazie agli Auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2! Oggi questi gioiellini sono disponibili su Amazon a soli 49 euro con un super sconto del 17%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche in uno dei punti di ritiro adibiti. Inoltre, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è in scadenza!

Auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2: esperienza audio immersiva e design unico

Gli Auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 si contraddistinguono dagli altri modelli sul mercato per il primo selettore smart personalizzabile nel settore. Ad esempio, basterà ruotare per regolare il volume e gestire la riproduzione, o premere per controllare la cancellazione del rumore, attivare l’assistente vocale, passare alla modalità a bassa latenza o disattivare il microfono durante le riunioni.

Non è da meno il suono ad alta definizione con tecnologia Dirac e ritmo più intenso con Ultra Bass Technology 2.0. In più l’effetto audio cinematografico a 360 gradi ti avvolgerà completamente, proprio come in un film, così da farti sentire sempre al centro dell’azione e protagonista di ogni contenuto multimediale.

Tra l’altro, qualsiasi esperienza acustica sarà più immersiva che mai in quanto le cuffie rilevano e compensano automaticamente l’eventuale dispersione di rumore tra l’auricolare e il condotto uditivo, garantendo una cancellazione ottimale del rumore.

Per finire, questi gadget vantano una capacità di 60 mAh in ciascun auricolare per offrirti fino a 10 ore di musica non stop con una singola carica, e 43 ore di riproduzione con la custodia.

