CROLLA IL PREZZO del Monitor HP RECLINABILE da 27": l'affare è UNICO

Piovono sconti eccezionali grazie alla Festa delle Offerte di Primavera! Oggi su Amazon puoi acquistare il Monitor da 27″ HP a soli 139 euro grazie ad uno sconto imbattibile del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’affare è unico, non fartelo scappare assolutamente!

Monitor da 27″ HP : specifiche tecniche e funzionalità

Il Monitor da 27″ HP permette di trasmettere immagini Full HD (1920 x 1080p) a 75 Hz così da immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora.

In base alle tue preferenze puoi inclinare il display in avanti di 5° o all’indietro di 25°, con un angolo di visualizzazione orizzontale di 178°. La base non ruota su alcun asse quindi garantisce la massima stabilità e sicurezza.

Anche il design è studiato nei minimi dettagli: le cornici sono sottili su 3 lati, il pannello è ultra sottile, la piantana verticale è bilanciata e rende stabile il monitor su qualsiasi superficie. Questo vuol dire che il dispositivo si adatta a qualsiasi tipologia di arredamento, donando un tocco di eleganza alla tua scrivania.

La connettività non è da meno: il display HP V27fe è dotato di un numero adeguato di porte che permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente grazie a HDMI 1.4 con supporto HDCP e alla VGA standard.

Insieme al dispositivo verrà spedito un Cavo HDMI, la Scheda di garanzia, tutte le istruzioni di installazione rapida e il cavo di alimentazione CA.

Oggi su Amazon puoi acquistare il Monitor da 27″ HP a soli 139 euro grazie ad uno sconto imbattibile del 18%. L’affare è irripetibile, approfittane prima della scadenza dello sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.