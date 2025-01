Crolla il prezzo del Motorola g54: con l'offertona Amazon lo paghi pochissimo

Vorresti rinnovare il tuo smartphone ma non sai quale scegliere? Ti consigliamo senza dubbio il Motorola g54, oggi disponibile su Amazon a soli 152 euro con un super sconto del 39%.

In questo modo potrai risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Tra l’altro, attivando un abbonamento Amazon Prime, hai la possibilità di ricevere il prodotto domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere potrebbe terminare da un momento all’altro!

Tutte le caratteristiche tecniche del Motorola g54

Il Motorola g54 è uno smartphone all’avanguardia in grado di accontentare qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di funzionalità innovative.

Innanzitutto è dotato di un display fluido da 6,5″ FHD+ a 120 Hz che garantisce una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo immagini sempre vivide dai colori brillanti e i particolari minuziosi. Inoltre è supportato da un audio stereo multidimensionale che permette di godere dei tuoi contenuti multimediali preferiti in maniera immersiva e coinvolgente.

Il suo fiore all’occhiello è sicuramente l’evoluto sistema di fotocamere dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine grazie al quale puoi catturare foto incredibilmente nitide in condizioni di scarsa illuminazione e video più fluidi da vero e proprio professionista.

In più, potrai scatta foto già pronte per i social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini per renderle impeccabili.

Allo stesso tempo, questo smartphone ha una batteria potente da 5000 mAh che offre un’autonomia estesa così da poterlo utilizzare anche in modo intensivo per più di una giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.