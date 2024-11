Crolla il prezzo del Motorola Moto g85: oggi è tuo a 120€ in meno (-37%)

Ecco per te uno degli smartphone più ricercati sul mercato e che oggi può essere tuo ad un prezzo davvero da capogiro! Si tratta del Motorola Moto g85, al momento disponibile su Amazon a soli 220 euro grazie ad un mega sconto del 37%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Motorola Moto g85: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Motorola Moto g85 è un vero e proprio concentrato di tecnologia che vanta caratteristiche tecniche all’avanguardia.

Innanzitutto è dotato del potente processore Snapdragon 6s Gen 3 che permette di ottimizzare qualsiasi tipologia di operazione rendendola fluida e super efficiente. Inoltre, grazie alla velocità del 5G, è possibile avere una connessione sempre stabile ovunque tu sia.

Questo dispositivo è dotato, inoltre, di un display curvo pOLED da 6.67″ FHD+ con qualità cinematografica e audio multidimensionale in alta risoluzione Dolby Atmos così da poterti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti e vivere l’azione come se fossi in prima persona.

Un’altra caratteristica importante dello smartphone è l’avanzato comparto fotografico da 50+8MP con stabilizzazione ottica dell’immagine: in questo modo potrai realizzare foto e video più nitidi e realisitici e dalla risoluzione elevatissima in qualsiasi condizione di luce esterna.

Non è da meno la batteria super potente da 5000 mAh che garantisce un’autonomia elevatissima che supera le 24 ore. Inoltre, attraverso la ricarica rapida da 33W, basteranno pochissimi minuti per avere l’energia di cui hai bisogno.

Oggi il Motorola Moto g85 è disponibile su Amazon a soli 220 euro grazie ad un mega sconto del 37%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.